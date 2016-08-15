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    Азербайджанская спортсменка вышла в финал соревнований по гребле на байдарках на Рио-2016 - ОБНОВЛЕНО

    Инна Осипенко-Радомская достигла финиша за 39,803 секунды

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Представляющая Азербайджан на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и выступающая в гребле на байдарках Инна Осипенко-Радомская выступила в полуфинале. 

    Как сообщает Report, 34-летняя спортсменка приняла участие в отборочных соревнованиях на байдарке (К-1) в заплыве на дистанции 200 метров.

    Как и в отборочном заплыве, спортсменка и в полуфинале достигла финиша первой. На этой раз Осипенко-Радомская показала результат - 39,803 секунды.

    ***17:25

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Представляющая Азербайджан на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и выступающая в гребле на байдарках Инна Осипенко-Радомская приступила к борьбе.

    Как сообщает Report, 34-летняя спортсменка приняла участие в отборочных соревнованиях на байдарке (К-1) в заплыве на дистанции 200 метров.

    Она достигла финиша первой, преодолев дистанцию за 40,702 секунды, и таким образом перешла в полуфинал.

    Очередной этап соревнований стартует сегодня с 18:00. 

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