Азербайджанская шахматистка выиграла "золото" международного турнира в Китае

Азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде стала победительницей международного турнира The Belt and Road 2023 to World Chess Woman's Summit, который прошел в Китае. Как передает Report со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, Г.Мамедзаде, набрав 8,5 балла за 11 туров, стала обладательницей золотой медали. Отметим, что в соревновании принимали участие 12 шахматисток из семи стран.