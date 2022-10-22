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Азербайджанская шахматистка стала чемпионкой мира

Азербайджанская шахматистка стала чемпионкой мира На чемпионате мира среди шахматисток до 20 лет в Италии накануне заключительного тура женских соревнований определилось имя победительницы.
Индивидуальные
22 октября 2022 г. 11:35
Азербайджанская шахматистка стала чемпионкой мира

На чемпионате мира среди шахматисток до 20 лет в Италии накануне заключительного тура женских соревнований определилось имя победительницы.

Как сообщили Report в федерации шахмат Азербайджана, в X туре представительница Азербайджана Гевхар Бейдуллаева сыграла вничью со словенкой Залой Урх, а Ляман Гаджиева сыграла вничью с представительницей Польши Ливией Ярочкой.

Таким образом, Бейдуллаева обеспечила себе золотую медаль на чемпионате мира среди шахматисток до 20 лет.

Она вошла в историю азербайджанских шахмат как первая спортсменка, ставшая чемпионкой мира среди 20-летних.

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Версия на английском языке Azerbaijani woman grandmaster becomes world champion
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qadın şahmatçısı dünya çempionu olub

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