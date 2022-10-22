Азербайджанская шахматистка стала чемпионкой мира

На чемпионате мира среди шахматисток до 20 лет в Италии накануне заключительного тура женских соревнований определилось имя победительницы.
Как сообщили Report в федерации шахмат Азербайджана, в X туре представительница Азербайджана Гевхар Бейдуллаева сыграла вничью со словенкой Залой Урх, а Ляман Гаджиева сыграла вничью с представительницей Польши Ливией Ярочкой.
Таким образом, Бейдуллаева обеспечила себе золотую медаль на чемпионате мира среди шахматисток до 20 лет.
Она вошла в историю азербайджанских шахмат как первая спортсменка, ставшая чемпионкой мира среди 20-летних.