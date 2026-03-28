Азербайджанская саблистка Полина Каспиарович завоевала бронзовую медаль в Ташкенте

Член женской сборной Азербайджана по сабле Полина Каспиарович завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира, проходящем в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает Report, спортсменка завершила групповой этап с пятью победами и, дойдя до полуфинала, обеспечила себе бронзовую награду.

В плей-офф Каспиарович одержала победы над представительницей Узбекистана Самирой Шокировой (15:6), венесуэльской саблисткой Катериной Паредес Торрес (15:11), украинкой Алиной Комащук (15:14) и испанкой Арасели Наварро (15:13), благодаря чему вышла в число восьми сильнейших. В поединке за выход в полуфинал она одолела выступающую под нейтральным флагом Анастасию Шорокову со счетом 15:10.

В бою за выход в финал Полина Каспярович уступила болгарской фехтовальщице Йоане Илиевой со счетом 6:15 и заняла третье место.

Анна Башта, впервые выступавшая на международном турнире после продолжительной травмы, завершила борьбу в основной стадии. Сабина Керимова и Зарифа Гусейнова, в свою очередь, остановились на стадии переходного плей-офф.

Завтра азербайджанские саблистки в командных соревнованиях встретятся со сборной США в поединке за выход в число восьми сильнейших.