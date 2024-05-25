Азербайджанская параатлетка: Горжусь тем, что стала четырехкратной чемпионкой мира

Горжусь тем, что стала четырехкратной чемпионкой мира.

Горжусь тем, что стала четырехкратной чемпионкой мира.

Как сообщает Report, об этом сказала в заявлении пресс-службе Национального паралимпийского комитета четырехкратная чемпионка мира, азербайджанская параатлетка Ламия Велиева.

Спортсменка, завоевавшая золотую медаль в забеге на дистанции 400 метров в категории T13 на чемпионате мира в японском городе Кобе, выразила благодарность тем, кто ее поддержал: "Я хорошо подготовилась к турниру. Это - не конец. Я буду активно готовиться к летним Паралимпийским играм в Париже и достойно представлю свою страну".

Отметим, что это четвертый чемпионат мира для 22-летней параспортсменки. Паралимпийская чемпионка заняла первое место и в забеге на дистанции 100 метров в первый день соревнований. В прошлом году Ламия Велиева выиграла золото в забеге на дистанциях 100 и 400 метров на прошедшем в Париже чемпионате мира.