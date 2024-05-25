О нас

Азербайджанская параатлетка: Горжусь тем, что стала четырехкратной чемпионкой мира

Азербайджанская параатлетка: Горжусь тем, что стала четырехкратной чемпионкой мира Горжусь тем, что стала четырехкратной чемпионкой мира.
Индивидуальные
25 мая 2024 г. 16:59
Азербайджанская параатлетка: Горжусь тем, что стала четырехкратной чемпионкой мира

Горжусь тем, что стала четырехкратной чемпионкой мира.

Как сообщает Report, об этом сказала в заявлении пресс-службе Национального паралимпийского комитета четырехкратная чемпионка мира, азербайджанская параатлетка Ламия Велиева.

Спортсменка, завоевавшая золотую медаль в забеге на дистанции 400 метров в категории T13 на чемпионате мира в японском городе Кобе, выразила благодарность тем, кто ее поддержал: "Я хорошо подготовилась к турниру. Это - не конец. Я буду активно готовиться к летним Паралимпийским играм в Париже и достойно представлю свою страну".

Отметим, что это четвертый чемпионат мира для 22-летней параспортсменки. Паралимпийская чемпионка заняла первое место и в забеге на дистанции 100 метров в первый день соревнований. В прошлом году Ламия Велиева выиграла золото в забеге на дистанциях 100 и 400 метров на прошедшем в Париже чемпионате мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan paraatleti: Dördqat dünya çempionu olmaq mənim üçün qürurvericidir

Самое важное

Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
24 мая 2024 г. 14:00
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
24 мая 2024 г. 14:00
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
24 мая 2024 г. 10:05
Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
23 мая 2024 г. 23:43
В Агдеринском районе восстановят пять школ
В Агдеринском районе восстановят пять школ
23 мая 2024 г. 15:22
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
23 мая 2024 г. 10:42
Президент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
ФотоПрезидент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
22 мая 2024 г. 19:49
Президент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
ФотоПрезидент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
22 мая 2024 г. 19:27
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
22 мая 2024 г. 18:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi