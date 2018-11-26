Азербайджанская команда завоевала бронзу на кубке мира по тхэквондо

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Эль-Фуджайра завершился чемпионат мира по тхэквондо среди команд.

Как сообщает Report, мужская команда Азербайджана завершила соревнование с бронзовой медалью.

Коллектив во главе с главным тренером Резой Мехмандустом в борьбе за третье место одолел Казахстан.

Золотую медаль завоевал Иран, одолевший в финале Россию.

Отметим, что сборная Азербайджана на организованных ранее в столице Мексики, Мехико, и Баку чемпионатах мира завоевала золотую медаль.