Азербайджанская команда завоевала бронзу на кубке мира по тхэквондо

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Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Эль-Фуджайра завершился чемпионат мира по тхэквондо среди команд.
Как сообщает Report, мужская команда Азербайджана завершила соревнование с бронзовой медалью.
Коллектив во главе с главным тренером Резой Мехмандустом в борьбе за третье место одолел Казахстан.
Золотую медаль завоевал Иран, одолевший в финале Россию.
Отметим, что сборная Азербайджана на организованных ранее в столице Мексики, Мехико, и Баку чемпионатах мира завоевала золотую медаль.
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