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Азербайджанская коллекция классических автомобилей удостоена высокой награды в Руанде

Азербайджанская коллекция классических автомобилей удостоена высокой награды в Руанде Выставка классических автомобилей Автомобильной Федерации Азербайджана (ААФ) была объявлена первым победителем Кубка учредителей Международной автомобильной федерации (FIA) по популяризации наследия, проходившего в столице Руанды Кигали.
Индивидуальные
14 декабря 2024 г. 17:33
Азербайджанская коллекция классических автомобилей удостоена высокой награды в Руанде

Выставка классических автомобилей Автомобильной Федерации Азербайджана (ААФ) была объявлена первым победителем Кубка учредителей Международной автомобильной федерации (FIA) по популяризации наследия, проходившего в столице Руанды Кигали.

Как сообщает Report, награда была вручена первому заместителю директора Центра Гейдара Алиева Фаргану Новрузову.

Эта награда, впервые представленная в честь 120-летнего юбилея FIA, присуждается организациям и частным лицам за эффективный вклад в продвижение автомобильного наследия и активное участие в распространении знаний об истории автомобилей среди широкой аудитории. Она является важным элементом масштабной деятельности FIA, направленной на сохранение автомобильного наследия и его передачу будущим поколениям.

Выставка классических автомобилей ААФ была удостоена этой награды за выдающийся вклад в развитие автомобильного наследия и создание возможностей для изучения истории автомобилей. Уже 10 лет коллекция, представленная в Центре Гейдара Алиева, привлекает внимание как любителей классических автомобилей, так и широкой общественности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan klassik avtomobil kolleksiyası Ruandada yüksək mükafata layiq görülüb

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