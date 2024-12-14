Азербайджанская коллекция классических автомобилей удостоена высокой награды в Руанде

Выставка классических автомобилей Автомобильной Федерации Азербайджана (ААФ) была объявлена первым победителем Кубка учредителей Международной автомобильной федерации (FIA) по популяризации наследия, проходившего в столице Руанды Кигали.

Выставка классических автомобилей Автомобильной Федерации Азербайджана (ААФ) была объявлена первым победителем Кубка учредителей Международной автомобильной федерации (FIA) по популяризации наследия, проходившего в столице Руанды Кигали.

Как сообщает Report, награда была вручена первому заместителю директора Центра Гейдара Алиева Фаргану Новрузову.

Эта награда, впервые представленная в честь 120-летнего юбилея FIA, присуждается организациям и частным лицам за эффективный вклад в продвижение автомобильного наследия и активное участие в распространении знаний об истории автомобилей среди широкой аудитории. Она является важным элементом масштабной деятельности FIA, направленной на сохранение автомобильного наследия и его передачу будущим поколениям.

Выставка классических автомобилей ААФ была удостоена этой награды за выдающийся вклад в развитие автомобильного наследия и создание возможностей для изучения истории автомобилей. Уже 10 лет коллекция, представленная в Центре Гейдара Алиева, привлекает внимание как любителей классических автомобилей, так и широкой общественности.