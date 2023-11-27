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Азербайджанская каратистка завоевала медаль на чемпионате мира в Алматы

Азербайджанская каратистка завоевала медаль на чемпионате мира в Алматы Азербайджанская каратистка Эльшана Рустамзаде завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по киокусинкай карате в Алматы.
Индивидуальные
27 ноября 2023 г. 12:18
Азербайджанская каратистка завоевала медаль на чемпионате мира в Алматы

Азербайджанская каратистка Эльшана Рустамзаде завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по киокусинкай карате в Алматы.

Как сообщили Report в федерации карате Азербайджана, Рустамзаде стала первой азербайджанская каратисткой, завоевавшей медаль на чемпионате мира среди взрослых.

Эльшана Рустамзаде выступала в весовой категории 50 кг.

Напомним, что ранее Назрин Гаджиева (45 кг), выступающая в возрастной группе 14-15 лет, завоевала золотую медаль чемпионата. Другой азербайджанской спортсмен Джамиль Казымлы (+65 кг) занял 3-е место.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qadın karateçisi ilkə imza atıb

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