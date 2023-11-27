Азербайджанская каратистка завоевала медаль на чемпионате мира в Алматы

Азербайджанская каратистка завоевала медаль на чемпионате мира в Алматы

Азербайджанская каратистка Эльшана Рустамзаде завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по киокусинкай карате в Алматы.

https://static.report.az/photo/bf182141-e5a5-31df-9eb4-c993552e9b02.jpg https://static.report.az/photo/bf182141-e5a5-31df-9eb4-c993552e9b02.jpg

Азербайджанская каратистка Эльшана Рустамзаде завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по киокусинкай карате в Алматы. Как сообщили Report в федерации карате Азербайджана, Рустамзаде стала первой азербайджанская каратисткой, завоевавшей медаль на чемпионате мира среди взрослых. Эльшана Рустамзаде выступала в весовой категории 50 кг. Напомним, что ранее Назрин Гаджиева (45 кг), выступающая в возрастной группе 14-15 лет, завоевала золотую медаль чемпионата. Другой азербайджанской спортсмен Джамиль Казымлы (+65 кг) занял 3-е место. Подпишитесь на наш Telegram канал