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Еще один азербайджанский каратист завоевал медаль на Исламиаде

Еще один азербайджанский каратист завоевал медаль на Исламиаде Азербайджан завоевал еще одну медаль на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.
Индивидуальные
17 августа 2022 г. 22:07
Еще один азербайджанский каратист завоевал медаль на Исламиаде

Еще один азербайджанский каратист завоевал медаль на V Играх исламской солидарности, проходящий в Конье, Турция.

Как сообщает командированный в Конья сотрудник Report, Турал Агаларзаде (67 кг) завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что ранее бронзу также завоевали Медина Садыгова (55 кг) и Роман Гейдаров (ката).

20:43

Азербайджан завоевал еще одну медаль на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Сотрудник Report, командированный в Конью, сообщает, что каратистка Медина Садыгова завоевала бронзовую медаль.

Садыгова отличилась в весовой категории 55 кг.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha bir karateçisi İslamiadada medal qazanıb

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