Еще один азербайджанский каратист завоевал медаль на Исламиаде

Еще один азербайджанский каратист завоевал медаль на V Играх исламской солидарности, проходящий в Конье, Турция.
Как сообщает командированный в Конья сотрудник Report, Турал Агаларзаде (67 кг) завоевал бронзовую медаль.
Отметим, что ранее бронзу также завоевали Медина Садыгова (55 кг) и Роман Гейдаров (ката).
20:43
Азербайджан завоевал еще одну медаль на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.
Сотрудник Report, командированный в Конью, сообщает, что каратистка Медина Садыгова завоевала бронзовую медаль.
Садыгова отличилась в весовой категории 55 кг.