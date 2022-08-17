Еще один азербайджанский каратист завоевал медаль на Исламиаде

Еще один азербайджанский каратист завоевал медаль на Исламиаде

Азербайджан завоевал еще одну медаль на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

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Еще один азербайджанский каратист завоевал медаль на V Играх исламской солидарности, проходящий в Конье, Турция. Как сообщает командированный в Конья сотрудник Report, Турал Агаларзаде (67 кг) завоевал бронзовую медаль. Отметим, что ранее бронзу также завоевали Медина Садыгова (55 кг) и Роман Гейдаров (ката). 20:43 Азербайджан завоевал еще одну медаль на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья. Сотрудник Report, командированный в Конью, сообщает, что каратистка Медина Садыгова завоевала бронзовую медаль. Садыгова отличилась в весовой категории 55 кг. Подпишитесь на наш Telegram канал