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Азербайджанская каратистка стала чемпионкой мира 

Азербайджанская каратистка стала чемпионкой мира  Азербайджанская каратистка Назрин Гаджиева (45 кг) успешно выступила на чемпионате мира по киокушин-кан каратэ, прошедшем в Алматы (Казахстан).
Индивидуальные
26 ноября 2023 г. 16:05
Азербайджанская каратистка стала чемпионкой мира 

Азербайджанская каратистка Назрин Гаджиева (45 кг) успешно выступила на чемпионате мира по киокушин-кан каратэ, прошедшем в Алматы (Казахстан).

Как передает Report, наша спортсменка в категории среди 14-15-летних, победив во всех своих поединках, поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

В свою очередь, еще один член национальной сборной Джамиль Казымлы (+65 кг), занял третье место.

Отметим, что команда отправилась на соревнование под руководством генерального секретаря Федерации каратэ Габиля Саядова.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı karateçi Almatıda dünya çempionu olub

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