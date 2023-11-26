Азербайджанская каратистка стала чемпионкой мира

Азербайджанская каратистка Назрин Гаджиева (45 кг) успешно выступила на чемпионате мира по киокушин-кан каратэ, прошедшем в Алматы (Казахстан).

Азербайджанская каратистка Назрин Гаджиева (45 кг) успешно выступила на чемпионате мира по киокушин-кан каратэ, прошедшем в Алматы (Казахстан).

Как передает Report, наша спортсменка в категории среди 14-15-летних, победив во всех своих поединках, поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

В свою очередь, еще один член национальной сборной Джамиль Казымлы (+65 кг), занял третье место.

Отметим, что команда отправилась на соревнование под руководством генерального секретаря Федерации каратэ Габиля Саядова.