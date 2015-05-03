​Азербайджанская гимнастка стала бронзовым призером чемпионата Европы

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанка Марина Дурунда стала обладательницей бронзовой медали чемпионата Европы по художественной гимнастике, после того как представители Азербайджана оспорили результаты упражнений с лентой.

Как передает Report, протест азербайджанской стороны был удовлетворен, поэтому Дурунда, изначально не попадавшая в тройку призеров, после пересмотра результатов стала третьей.

Ее итоговый результат - 18,000 балла. Она опередила белоруску Екатерину Галкину (17,950), которая переместилась с третьего на четвертое место.