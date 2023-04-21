Азербайджанская гимнастка и групповая команда вышли в финал Кубка мира

Определились финалисты в упражнениях с обручем и мячом, на проходящем в Баку Кубке мира по художественной гимнастике.
Как сообщает Report, азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вышла в финал в упражнении с мячом.
Также в финале выступит и групповая команда в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумметовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан.
Наши гимнастки в упражнении с пятью обручами получили 33.500 баллов и стали третьими.
Отметим, что финальные выступления гимнасток состоятся 23 апреля.