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Азербайджанская гимнастка и групповая команда вышли в финал Кубка мира

Азербайджанская гимнастка и групповая команда вышли в финал Кубка мира Определились финалисты в упражнениях с обручем и мячом, на проходящем в Баку Кубке мира по художественной гимнастике.
Индивидуальные
21 апреля 2023 г. 23:11
Азербайджанская гимнастка и групповая команда вышли в финал Кубка мира

Определились финалисты в упражнениях с обручем и мячом, на проходящем в Баку Кубке мира по художественной гимнастике.

Как сообщает Report, азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вышла в финал в упражнении с мячом.

Также в финале выступит и групповая команда в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумметовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан.

Наши гимнастки в упражнении с пятью обручами получили 33.500 баллов и стали третьими.

Отметим, что финальные выступления гимнасток состоятся 23 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qrup hərəkətləri komandası və bədii gimnastı Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəlib

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