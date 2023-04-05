Азербайджанская финалистка ЧМ: на следующем чемпионате возьму золото

На следующем чемпионате мира я возьму золотую медаль.
Об этом сказала
Она отметила, что очень рада своему успешному выступлению.
"В 2021 году я завоевала бронзовую медаль на чемпионате, проходившем в столице Египта. На следующем чемпионате мира выиграю золотую медаль", - сказала З.Гусейнова.
Спортсменка сказала, что самая тяжелая борьба завязалась в полуфинале турнира.
"Сначала я проигрывала, но потом собралась и победила соперницу. Во время финальной встречи меня переполняло волнение и это сказалось на исходе схватки.
В заключение хочу выразить благодарность руководству федерации и нашему главному тренеру Чингизу Мустафаеву", - добавила серебряная призерка чемпионата мира.