Азербайджанская финалистка ЧМ: на следующем чемпионате возьму золото

На следующем чемпионате мира я возьму золотую медаль.

На следующем чемпионате мира я возьму золотую медаль.

Об этом сказала Report член сборной Азербайджана по фехтованию Зарифа Гусейнова, завоевавшая историческую серебряную медаль на чемпионате мира по фехтованию на саблях среди юниоров и кадетов в болгарском Пловдиве.

Она отметила, что очень рада своему успешному выступлению.

"В 2021 году я завоевала бронзовую медаль на чемпионате, проходившем в столице Египта. На следующем чемпионате мира выиграю золотую медаль", - сказала З.Гусейнова.

Спортсменка сказала, что самая тяжелая борьба завязалась в полуфинале турнира.

"Сначала я проигрывала, но потом собралась и победила соперницу. Во время финальной встречи меня переполняло волнение и это сказалось на исходе схватки.

В заключение хочу выразить благодарность руководству федерации и нашему главному тренеру Чингизу Мустафаеву", - добавила серебряная призерка чемпионата мира.