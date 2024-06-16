Азербайджанская спортсменка завоевала в Греции две бронзовые медали

Азербайджанская спортсменка Малика Бичекуева завоевала две бронзовые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди 15-17-летних подростков в греческих Салониках.

Азербайджанская спортсменка Малика Бичекуева завоевала две бронзовые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди 15-17-летних подростков в греческих Салониках.

Как сообщает Report , тяжелоатлетка выступила в весовой категории 55 кг среди подростков до 15 лет.

В рывке спортсменка подняла штангу весом 57 кг, что принесло ей четвертое место. Подняв в толчке 71 кг, М.Бичекуева стала третьей в своей весовой категории.

Кроме того, в сумме двух упражнений Малика Бичекуева также завоевала бронзовую медаль в итоговом зачете (128 кг).

Отметим, что в чемпионате Европы принимают участие 415 спортсменов (198 девушек и 217 юношей) из 38 стран.