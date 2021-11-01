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Азербайджанская фигуристка завоевала серебро в Казахстане

Азербайджанская фигуристка завоевала серебро в Казахстане В столице Казахстана Нур-Султане прошел международный турнир по фигурному катанию, посвященный памяти Дениса Тена.
Индивидуальные
1 ноября 2021 г. 09:53
Азербайджанская фигуристка завоевала серебро в Казахстане

В столице Казахстана Нур-Султане прошел международный турнир по фигурному катанию, посвященный памяти Дениса Тена.

Как передает Report, представляющая на турнире Азербайджан Екатерина Рябова завоевала серебряную медаль. Она набрала 115,73 очка в вольной программе, всего 179,59 очка. Победителем стала белорусская фигуристка Виктория Сафонова, набрав всего 190,06 очка (в вольной программе – 123,39 очка).

Представительница Германии - азербайджанка по происхождению Наргиз Сулейманова заняла 6-е место, набрав 136,99 очка (в вольной программе – 87,01 очка).

Отметим, что Екатерина Рябова вместе с Владимиром Литвинцевым завоевала путевку на Зимние олимпийские игры Пекин-2022.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Qazaxıstanda gümüş medal qazanıb

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