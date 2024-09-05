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Чемпионат Европы: Еще одна азербайджанская дзюдоистка завоевала золотую медаль

Чемпионат Европы: Еще одна азербайджанская дзюдоистка завоевала золотую медаль Азербайджанская дзюдоистка Фидан Ализаде (57 кг) стала победительницей проходящего в столице Эстонии Таллине чемпионате Европы.
Индивидуальные
5 сентября 2024 г. 18:25
Чемпионат Европы: Еще одна азербайджанская дзюдоистка завоевала золотую медаль

Азербайджанская дзюдоистка Фидан Ализаде (57 кг) стала победительницей проходящего в столице Эстонии Таллине чемпионате Европы.

Как сообщает Report, одолев всех соперниц, дзюдоистка поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

В финале соперницей спортсменки была представительница Грузии Нино Лоладзе.

17:49

Азербайджанская дзюдоистка Кенуль Алиева (48 кг) одержала победу на проходящем в столице Эстонии Таллине чемпионате Европы.

Как сообщает Report, в решающей встрече Алиева победила представительницу Турции Зилан Эртеми и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

В финальной встрече дзюдоист Низами Имранов (60 кг) уступил украинцу Назару Вискову и завоевал серебряную медаль.

Чемпионат Европы завершится 8 сентября.

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