​Азербайджанская диаспора сдала в эксплуатацию Дворец спорта во Львове

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Объединенный конгресс азербайджанцев Украины (ОКАУ) построил и сдал в эксплуатацию Дворец спорта во Львове. Как сообщили Report в конгрессе, на церемонии открытия спортивного дворца, которая прошла под руководством председателя ОКАУ по Львовской области Теймура Мамедова, принимали участие депутаты, представители Молодежной организации азербайджанцев Украины (МОАУ), местных властей, других общественных организаций, а также представитель SOCAR в Украине.

Во время открытия дворца депутат рады Львовской области Андрей Карбовник лично поддержал деятельность азербайджанской диаспоры в этом направлении и, в частности, строительство спортивного зала.

Было отмечено, что для проведения занятий и тренировок сюда приглашены тренеры из Германии Юсиф Юсифзаде и Ирадж Гасанзаде (греко-римская борьба). Кроме того, здесь будут трудиться также и местные тренеры. Во Дворце спорта будут секции по всем видам борьбы и восточных единоборств. Дети лиц, погибших во время боевых действий в Украине, а также другие дети без родителей, могут заниматься здесь бесплатно.

Президент Ассамблеи национальностей Украины, председатель ОКАУ Ровшан Тагиев отметил, что это подарок местным жителям от азербайджанцев, проживающих в Украине, и подобная деятельность будет продолжена.