Азербайджанская спортсменка взяла бронзу ЧМ по борьбе в Сербии
Индивидуальные
- 25 октября, 2025
- 23:01
Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль на соревнованиях по борьбе чемпионата мира U-23 в сербском Нови-Саде.
Как сообщает Report, 18-летняя Гюнай Гурбанова (59 кг) одержала победу над итальянкой Авророй Руссо (туше), заняв третье место.
Два наших борца вольного стиля упустили шанс подняться на пьедестал почета. Магомед-Башир Ханиев (74 кг) в шаге от медали уступил немцу Мануэлю Вагину (4:8), а Садиг Мустафазаде (92 кг) проиграл в утешительном поединке узбекистанцу Ширзаду Поёнову (туше).
