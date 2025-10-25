Азербайджанская спортсменка взяла бронзу ЧМ по борьбе в Сербии

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Индивидуальные
    • 25 октября, 2025
    • 23:01
    Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль на соревнованиях по борьбе чемпионата мира U-23 в сербском Нови-Саде.

    Как сообщает Report, 18-летняя Гюнай Гурбанова (59 кг) одержала победу над итальянкой Авророй Руссо (туше), заняв третье место.

    Два наших борца вольного стиля упустили шанс подняться на пьедестал почета. Магомед-Башир Ханиев (74 кг) в шаге от медали уступил немцу Мануэлю Вагину (4:8), а Садиг Мустафазаде (92 кг) проиграл в утешительном поединке узбекистанцу Ширзаду Поёнову (туше).

    женская борьба бронзовая медаль чемпионат мира
    Azərbaycanın qadın güləşçisi dünya üçüncüsü olub

