Азербайджанская борчиха вышла в финал чемпионата мира в Болгарии

Азербайджанская борчиха вышла в финал чемпионата мира U-20, проходящего в болгарском городе Самоков.

Как сообщает Report, на четвертый день соревнований Рузанна Мамедова (62 кг) обеспечила себе как минимум серебряную медаль.

Чемпионка Европы на старте одержала убедительную победу (11:0) над казахстанкой Айданой Шораевой.

В 1/4 финала Р.Мамедова одержала победу над узбекистанкой Нигиной Сабировой со счетом 3:2.

Одолев турчанку Бюшру Эфе "на туше", наша спортсменка впервые в своей карьере вышла в финал чемпионата мира.

Завтра Р.Мамедова встретится в решающем поединке с китаянкой Янгжен Янгжен.