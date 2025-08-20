Азербайджанская борчиха вышла в финал чемпионата мира в Болгарии

Азербайджанская борчиха вышла в финал чемпионата мира U-20, проходящего в болгарском городе Самоков.
Как сообщает Report, на четвертый день соревнований Рузанна Мамедова (62 кг) обеспечила себе как минимум серебряную медаль.
Чемпионка Европы на старте одержала убедительную победу (11:0) над казахстанкой Айданой Шораевой.
В 1/4 финала Р.Мамедова одержала победу над узбекистанкой Нигиной Сабировой со счетом 3:2.
Одолев турчанку Бюшру Эфе "на туше", наша спортсменка впервые в своей карьере вышла в финал чемпионата мира.
Завтра Р.Мамедова встретится в решающем поединке с китаянкой Янгжен Янгжен.