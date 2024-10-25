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Азербайджанская борчиха стала чемпионкой мира

Азербайджанская борчиха стала чемпионкой мира Азербайджанская борчиха Жаля Алиева (57 кг) завоевала золотую медаль на чемпионате мира U-23, проходящем в столице Албании - Тиране.
Индивидуальные
25 октября 2024 г. 21:50
Азербайджанская борчиха стала чемпионкой мира

Азербайджанская борчиха Жаля Алиева (57 кг) завоевала золотую медаль на чемпионате мира U-23, проходящем в столице Албании - Тиране.

Как сообщает Report, в 1/8 финала наша спортсменка одержала победу над украинкой Алиной Филипович со счетом 7:4.

В следующем раунде Алиева уверенно обошла турчанку Севим Акбаш, победив ее со счетом 10:0. В полуфинале она одолела американку Софию Макалусо и второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира U-23.

В финале Джаля встретилась с японкой Рукой Натами, ранее становившейся чемпионкой мира среди юниоров и молодежи. В напряженной борьбе наша спортсменка победила Р.Натами со счетом 10:8, став чемпионкой мира.

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