Азербайджанская борчиха стала чемпионкой мира

Азербайджанская борчиха Жаля Алиева (57 кг) завоевала золотую медаль на чемпионате мира U-23, проходящем в столице Албании - Тиране.

Азербайджанская борчиха Жаля Алиева (57 кг) завоевала золотую медаль на чемпионате мира U-23, проходящем в столице Албании - Тиране.

Как сообщает Report, в 1/8 финала наша спортсменка одержала победу над украинкой Алиной Филипович со счетом 7:4.

В следующем раунде Алиева уверенно обошла турчанку Севим Акбаш, победив ее со счетом 10:0. В полуфинале она одолела американку Софию Макалусо и второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира U-23.

В финале Джаля встретилась с японкой Рукой Натами, ранее становившейся чемпионкой мира среди юниоров и молодежи. В напряженной борьбе наша спортсменка победила Р.Натами со счетом 10:8, став чемпионкой мира.