Азербайджанская боксерша вышла в финал чемпионата Европы

София. 22 ноября. REPORT.AZ/ В столице Болгарии Софии стартовали полуфинальные встречи чемпионата Европы по боксу среди женщин.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, первой из попавших в полуфинал азербайджанских боксерш на ринг вышла Анна Алимарданова в весовой категории 54 кг.

Она одержала победу над француженкой Дельфин Манчини.

Победительницей другого поединка стала болгарка Станимира Петрова, одержавшая победу над россиянкой Викторией Кулешовой.

Финальная встреча между Алимардановой и Петровой состоится 23 ноября.

Чуть позже состоятся полуфинальные встречи между Еленой Выстроповой (69 кг) и россиянкой Саадат Абдуллаевой, Лейлой Джавадовой (81 кг) и турчанкой Элиф Гюнери, Айнур Рзаевой (+ 81 кг) и Земфирой Магомедалиевой.