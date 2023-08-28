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Азербайджанская бадминтонистка завоевала золотую медаль на международном турнире

Азербайджанская бадминтонистка завоевала золотую медаль на международном турнире Азербайджанская бадминтонистка Кейша Фатима Захра завоевала золотую медаль на турнире "Cameroon International 2023", проходящем в столице Камеруна Яунде.
Индивидуальные
28 августа 2023 г. 14:21
Азербайджанская бадминтонистка завоевала золотую медаль на международном турнире

Азербайджанская бадминтонистка Кейша Фатима Захра завоевала золотую медаль на турнире "Cameroon International 2023", проходящем в столице Камеруна Яунде.

Как сообщает Report, спортсменка, начавшая соревнования с 1/8 финала, на пути к финалу обыграла бадминтонисток, представляющих Словению, Объединенные Арабские Эмираты и Италию.

В финале Кейша Фатима Захра встретилась с израильтянкой Ксенией Поликарповой. Наша бадминтонистка, игравшая лучше соперницы в обоих сетах, победила со счетом 2:0 (21:14, 21:16) и выиграла турнир серии "International", добавив в свой актив 2 500 рейтинговых очков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan badmintonçusu beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb

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