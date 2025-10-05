Азербайджанская атлетка взяла серебряную медаль марафона в Скопье
Индивидуальные
- 05 октября, 2025
- 16:59
Член сборной Азербайджана Анна Юсупова запомнилась успешным выступлением в марафонском беге в столице Северной Македонии Скопье.
Об этом Report сообщили в федерации.
Спортсменка завоевала серебряную медаль Балканского марафона с результатом 02:48:10.
Этот показатель также принес А.Юсуповой бронзовую медаль Скопьевского марафона.
