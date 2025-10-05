Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Азербайджанская атлетка взяла серебряную медаль марафона в Скопье

    Индивидуальные
    • 05 октября, 2025
    • 16:59
    Азербайджанская атлетка взяла серебряную медаль марафона в Скопье

    Член сборной Азербайджана Анна Юсупова запомнилась успешным выступлением в марафонском беге в столице Северной Македонии Скопье.

    Об этом Report сообщили в федерации.

    Спортсменка завоевала серебряную медаль Балканского марафона с результатом 02:48:10.

    Этот показатель также принес А.Юсуповой бронзовую медаль Скопьевского марафона.

    марафон Бег Северная Македония
    Фото
    Azərbaycan atleti Makedoniyada beynəlxalq yarışda gümüş medal qazanıb

    Последние новости

    17:06

    ГЭЦ Азербайджана провел экзамен на сертификат бухгалтера

    Наука и образование
    16:59
    Фото

    Азербайджанская атлетка взяла серебряную медаль марафона в Скопье

    Индивидуальные
    16:45

    Число погибших при обрушении школы в Индонезии возросло до 36

    Другие страны
    16:31

    Рейтинг правящей коалиции ФРГ упал до самого низкого значения с прихода к власти

    Другие страны
    16:23

    В Непале из-за последствий наводнений погибли 47 человек

    Другие страны
    16:13

    Спикер парламента: Грузия благодаря правоохранителям избежала "майдана" и хаоса

    В регионе
    15:43
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанские фехтовальщицы завоевали бронзовые медали - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    15:24

    Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в ноябре на 137 тыс. б/с

    Энергетика
    15:11

    Израиль готов разгромить ХАМАС при отказе от освобождения заложников

    Другие страны
    Лента новостей