Azərbaycan atleti Makedoniyada beynəlxalq yarışda gümüş medal qazanıb

    • 05 oktyabr, 2025
    • 16:41
    Azərbaycan yığmasının üzvü Anna Yusupova Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopyedə keçirilən marafon yarışında uğurlu çıxışla yadda qalıb.

    Bu barədə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.

    Atletimiz 02:48:10 nəticə ilə Balkan marafonunun gümüş medalını qazanıb. A.Yusupova bu göstərici ilə həmçinin Skopye marafonunun bürünc medalına sahib çıxıb.

    Азербайджанская атлетка взяла серебряную медаль марафона в Скопье

