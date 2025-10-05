Azərbaycan atleti Makedoniyada beynəlxalq yarışda gümüş medal qazanıb
Fərdi
- 05 oktyabr, 2025
- 16:41
Azərbaycan yığmasının üzvü Anna Yusupova Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopyedə keçirilən marafon yarışında uğurlu çıxışla yadda qalıb.
Bu barədə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.
Atletimiz 02:48:10 nəticə ilə Balkan marafonunun gümüş medalını qazanıb. A.Yusupova bu göstərici ilə həmçinin Skopye marafonunun bürünc medalına sahib çıxıb.
