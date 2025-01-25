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Азербайджанец переизбран на пост президента Федерации фехтования России

Азербайджанец переизбран на пост президента Федерации фехтования России На пост президента Федерации фехтования России переизбран азербайджанец Ильгар Мамедов.
Индивидуальные
25 января 2025 г. 13:17
Азербайджанец переизбран на пост президента Федерации фехтования России

На пост президента Федерации фехтования России переизбран азербайджанец Ильгар Мамедов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Мамедов был единственным кандидатом на выборах, за него проголосовали 58 делегатов конференции.

И.Мамедову 59 лет, он занимает пост президента ФФР с 2021 года.

Мамедов участвовал в четырех Олимпиадах, выиграл золото в командной рапире на Играх 1988 года в Сеуле (в составе сборной СССР) и 1996 года в Атланте (в составе сборной РФ). В 1989 году Мамедов выиграл командное золото чемпионата мира в Денвере.

Ильгар Мамедов является сыном Яшара Мамедова, являющегося советником президентом Федерации фехтования Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı ikiqat olimpiya çempionu Rusiyada yenidən federasiya prezidenti seçilib

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