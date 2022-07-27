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Азербайджан завоевал первую золотую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Азербайджан завоевал первую золотую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале Азербайджанская дзюдоистка Фидан Ализаде завоевала золотую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF) в словацком городе Банска-Бистрица.
Индивидуальные
27 июля 2022 г. 19:08
Азербайджан завоевал первую золотую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Азербайджанская дзюдоистка Фидан Ализаде завоевала золотую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF) в словацком городе Банска-Бистрица.

Как сообщает Report, спортсменка, выступающая в категории до 57 кг, поднялась на высшую ступень пьедестала почета, победив в финале Юлию Берсенс из Нидерландов. Это первая золотая медаль Азербайджана на EYOF.

В весовой категории до 52 кг Айдан Велиева заняла 3-е место, победив в борьбе за бронзовую медаль британку Шарлотту Кенман.

Ранее 3 дзюдоиста Азербайджана завоевали серебряные медали на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

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Версия на английском языке Azerbaijan wins first gold medal at European Youth Olympic Festival
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Avropa Gənclər Olimpiya Festivalında ilk qızıl medalını qazanıb

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