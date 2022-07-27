Азербайджан завоевал первую золотую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Азербайджанская дзюдоистка Фидан Ализаде завоевала золотую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF) в словацком городе Банска-Бистрица.

Азербайджанская дзюдоистка Фидан Ализаде завоевала золотую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF) в словацком городе Банска-Бистрица.

Как сообщает Report, спортсменка, выступающая в категории до 57 кг, поднялась на высшую ступень пьедестала почета, победив в финале Юлию Берсенс из Нидерландов. Это первая золотая медаль Азербайджана на EYOF.

В весовой категории до 52 кг Айдан Велиева заняла 3-е место, победив в борьбе за бронзовую медаль британку Шарлотту Кенман.

Ранее 3 дзюдоиста Азербайджана завоевали серебряные медали на Европейском юношеском олимпийском фестивале.