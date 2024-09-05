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Азербайджан занимает 28-е место в медальном зачете на Паралимпийских играх в Париже

Азербайджан занимает 28-е место в медальном зачете на Паралимпийских играх в Париже 09:25
Индивидуальные
5 сентября 2024 г. 09:37
Азербайджан занимает 28-е место в медальном зачете на Паралимпийских играх в Париже

Азербайджан занимает 28-е место в медальном зачете на летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, на счету азербайджанских спортсменов 6 медалей: три золотые, одна серебряная и две бронзовые.

Золотые медали завоевали Имамеддин Халилов (паратхэквондо, 70 кг) и Саид Наджафзаде (Т12, прыжки в длину), параатлетка Ламия Велиева (категория T13) в беге на 100 метров, серебряную медаль - Раман Салей (плавание на спине на дистанции 100 метров), бронзу - Салей (100 метров вольным стилем) и Сабир Зейналов (паратхэквондо, 58 кг).

В общем зачете лидером остается Китай (62 золота, 46 серебра, 27 бронзы), на втором месте - Великобритания (33 золотых, 25 серебряных, 16 бронзовых), на третьем - США (25 золотых, 26 серебряных, 12 бронзовых).

Паралимпиада завершится 8 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Azərbaycan millisi medal sıralamasında 28-ci pillədə qərarlaşıb

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