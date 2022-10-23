О нас

Азербайджан в "Мингячевирской регате" завоевал 26 медалей

Азербайджан в "Мингячевирской регате" завоевал 26 медалей Команда Азербайджана завоевала одну золотую, четыре серебряные и семь бронзовых наград в заключительный день "Мингячевирской регаты".
Индивидуальные
23 октября 2022 г. 14:56
Азербайджан в Мингячевирской регате завоевал 26 медалей

Команда Азербайджана завоевала одну золотую, четыре серебряные и семь бронзовых наград в заключительный день "Мингячевирской регаты".

Как передает Report, таким образом наши представители завершили соревнования на втором месте с 26 медалями. Из них 5 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей.

В общем зачете по академической гребле первое место занял коллектив Польши.

Награды победителям вручали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Азербайджанской федерации гребли на каноэ и гребле (AKAF) Вугар Ахмедов, первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли, депутат Эльман Насиров и другие официальные лица.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Mingəçevir Reqatası" başa çatıb, qaliblər mükafatlandırılıb

Самое важное

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
21 октября 2022 г. 20:48
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
21 октября 2022 г. 18:38
Герой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
ФотоГерой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
21 октября 2022 г. 15:49
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
В Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
ФотоВ Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
20 октября 2022 г. 16:54
Заложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
ФотоЗаложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
20 октября 2022 г. 16:52
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
20 октября 2022 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi