Азербайджан в "Мингячевирской регате" завоевал 26 медалей

Команда Азербайджана завоевала одну золотую, четыре серебряные и семь бронзовых наград в заключительный день "Мингячевирской регаты".

Команда Азербайджана завоевала одну золотую, четыре серебряные и семь бронзовых наград в заключительный день "Мингячевирской регаты".

Как передает Report, таким образом наши представители завершили соревнования на втором месте с 26 медалями. Из них 5 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей.

В общем зачете по академической гребле первое место занял коллектив Польши.

Награды победителям вручали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Азербайджанской федерации гребли на каноэ и гребле (AKAF) Вугар Ахмедов, первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли, депутат Эльман Насиров и другие официальные лица.