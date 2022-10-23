Азербайджан в "Мингячевирской регате" завоевал 26 медалей

Команда Азербайджана завоевала одну золотую, четыре серебряные и семь бронзовых наград в заключительный день "Мингячевирской регаты".
Как передает Report, таким образом наши представители завершили соревнования на втором месте с 26 медалями. Из них 5 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей.
В общем зачете по академической гребле первое место занял коллектив Польши.
Награды победителям вручали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Азербайджанской федерации гребли на каноэ и гребле (AKAF) Вугар Ахмедов, первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли, депутат Эльман Насиров и другие официальные лица.