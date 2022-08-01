О нас

Азербайджан расположился на 18-м месте в медальном зачете EYOF

Азербайджан расположился на 18-м месте в медальном зачете EYOF Азербайджан занял 18-е место в медальном зачете летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (EYOF) в Банска-Бистрице, Словакия.
Индивидуальные
1 августа 2022 г. 11:23
Азербайджан расположился на 18-м месте в медальном зачете EYOF

Азербайджан занял 18-е место в медальном зачете летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (EYOF) в Банска-Бистрице, Словакия.

Как сообщает Report, все семь медалей (два золотых, четыре серебряных, одна бронзовая) завоевали члены национальной команды по дзюдо.

Всего страну представляли 33 спортсмена.

Азербайджан показал лучший результат среди стран Кавказа. Грузия, завоевавшая одну золотую и шесть бронзовых медалей, расположилась на 24-м месте, Армения с тремя бронзовыми медалями - на 33-м.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan takes 18th place in EYOF medal table
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın EYOF-da medal sıralamasındakı yeri bəlli olub

Самое важное

Платформа на Шахдениз будет остановлена в середине августа
Платформа на "Шахдениз" будет остановлена в середине августа
30 июля 2022 г. 16:52
​​​​​​​В Министерстве обороны прошло служебное совещание
​​​​​​​В Министерстве обороны прошло служебное совещание
30 июля 2022 г. 12:26
Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
30 июля 2022 г. 11:45
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
В Азербайджане увеличена зарплата судей
В Азербайджане увеличена зарплата судей
29 июля 2022 г. 17:04
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в роддоме № 2 после капремонта
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в роддоме № 2 после капремонта
29 июля 2022 г. 14:03
УМК обратилось к верующим в связи с началом месяца Мухаррам
УМК обратилось к верующим в связи с началом месяца Мухаррам
29 июля 2022 г. 11:51
Переименовано министерство образования
Переименовано министерство образования
28 июля 2022 г. 18:11
Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий
Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий
28 июля 2022 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi