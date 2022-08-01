Азербайджан расположился на 18-м месте в медальном зачете EYOF

Азербайджан занял 18-е место в медальном зачете летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (EYOF) в Банска-Бистрице, Словакия.

Азербайджан занял 18-е место в медальном зачете летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (EYOF) в Банска-Бистрице, Словакия.

Как сообщает Report, все семь медалей (два золотых, четыре серебряных, одна бронзовая) завоевали члены национальной команды по дзюдо.

Всего страну представляли 33 спортсмена.

Азербайджан показал лучший результат среди стран Кавказа. Грузия, завоевавшая одну золотую и шесть бронзовых медалей, расположилась на 24-м месте, Армения с тремя бронзовыми медалями - на 33-м.