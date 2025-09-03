Азербайджан представлен на заседании Совета Всемирной федерации бадминтона в Париже

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Азербайджан представлен на заседании Совета Всемирной федерации бадминтона (BWF), проходившем во французской столице Париже.

    Об этом Report сообщили в Федерации бадминтона Азербайджана.

    На собрании, где обсуждались ключевые вопросы управления и стратегии глобального развития бадминтона, собрались члены Совета BWF из разных частей мира.

    Президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов принял участие в заседании в статусе члена Совета BWF, представляющего Европу.

    Талех Зиядов был избран в Совет BWF на четырехлетний срок на 86-м Ежегодном общем собрании организации, проходившем в апреле 2025 года в китайском Сямыне. Совет BWF представляет 203 страны-члена по всему миру и объединяет 600 миллионов болельщиков бадминтона и 300 миллионов игроков. Работа Совета направлена на стратегическое планирование, управленческий контроль и продвижение развития бадминтона на всех континентах.

    Заседание Совета, в котором представлен и Азербайджан, проходило во время чемпионата мира, одного из самых престижных мероприятий в бадминтоне. На мундиале Азербайджан добился значительного успеха – Эди Рески Двичайо, занимающий 78-е место в международном рейтинге, победил в первом туре спортсмена из Японии Коки Ватанабэ, у которого 19-е место в мировом рейтинге.

    Azərbaycan Dünya Badminton Federasiyasının Parisdə keçirilən Şura iclasında təmsil olunub

