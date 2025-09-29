Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете III Игр СНГ

В ХАМАС прокомментировали план Трампа по Газе Другие страны

Нетаньяху: Израиль пока не намерен покидать периметр безопасности в Газе Другие страны

Эстония продлила запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией Другие страны

Нетаньяху пригрозил ХАМАС при отказе от мирного плана Трампа по Газе Другие страны

Президент США: В надзорный орган по Газе "Совет мира" войдет Тони Блэр Другие страны

Премьер-министр Грузии заявил о намерении победить на муниципальных выборах В регионе

Фото Азербайджан представлен на конференции ЮНЕСКО Kультурная политика

Трамп: Нетаньяху согласился с условиями мирного плана США по Газе Другие страны