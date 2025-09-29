Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Индивидуальные
    • 29 сентября, 2025
    • 22:23
    Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Азербайджан поднялся на вторую строчку в медальном зачете III Игр СНГ.

    Как сообщает Report, на данный момент в активе наших спортсменов 5 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых медалей.

    Список возглавляет Россия (34 золотых, 8 серебряных, 7 бронзовых медалей), первую тройку замыкает Беларусь (4 золотых, 13 серебряных, 15 бронзовых).

    До сих пор медали завоевали представители семи стран.

    Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.

    III Игры СНГ медальный зачет
    Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlib

