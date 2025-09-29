Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете III Игр СНГ
Индивидуальные
- 29 сентября, 2025
- 22:23
Азербайджан поднялся на вторую строчку в медальном зачете III Игр СНГ.
Как сообщает Report, на данный момент в активе наших спортсменов 5 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых медалей.
Список возглавляет Россия (34 золотых, 8 серебряных, 7 бронзовых медалей), первую тройку замыкает Беларусь (4 золотых, 13 серебряных, 15 бронзовых).
До сих пор медали завоевали представители семи стран.
Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.
