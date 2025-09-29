Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlib
Fərdi
- 29 sentyabr, 2025
- 22:00
Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlib.
"Report" xəbər verir ki, hazırda idmançılarımızın aktivində 5 qızıl, 17 gümüş, 16 bürünc medal var.
Siyahıya Rusiya (34 qızıl, 8 gümüş, 7 bürünc medal) başçılıq edir. Belarus (4 qızıl, 13 gümüş, 15 bürünc) üçüncüdür.
İndiyə qədər 7 ölkə təmsilçiləri medal qazanıblar.
Qeyd edək ki, III MDB Oyunları oktyabrın 8-də başa çatacaq.
