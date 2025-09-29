İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlib

    Fərdi
    • 29 sentyabr, 2025
    • 22:00
    Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlib

    Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, hazırda idmançılarımızın aktivində 5 qızıl, 17 gümüş, 16 bürünc medal var.

    Siyahıya Rusiya (34 qızıl, 8 gümüş, 7 bürünc medal) başçılıq edir. Belarus (4 qızıl, 13 gümüş, 15 bürünc) üçüncüdür.

    İndiyə qədər 7 ölkə təmsilçiləri medal qazanıblar.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunları oktyabrın 8-də başa çatacaq.

    III MDB Oyunları medal sıralaması Azərbaycan idmançıları

