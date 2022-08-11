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Азербайджан поднялся на 5-е место среди 56 стран на Исламиаде

Азербайджан поднялся на 5-е место среди 56 стран на Исламиаде После шестого дня соревнований на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье Азербайджан увеличил количество медалей до 13.
Индивидуальные
11 августа 2022 г. 09:51
Азербайджан поднялся на 5-е место среди 56 стран на Исламиаде

После шестого дня соревнований на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье Азербайджан увеличил количество медалей до 13.

Как передает командированный в Конью сотрудник Report, из них 5 – золотые, 5 – серебряные, 3 – бронзовые.

С этим результатом Азербайджан занимает 5-е место в медальном зачете среди участников. Первые четыре места занимают Турция - 54 медали (22 золотые, 18 серебряных, 14 бронзовых), Иран - 27 медалей (8 золотых, 12 серебряных, 7 бронзовых), Казахстан - 15 медалей (6 золотых, 1 серебряная, 8 бронзовых) и Узбекистан - 23 медали (5 золотых, 6 серебряных, 12 бронзовых).

До сих пор медали завоевали 28 стран из 56.

Сборная Азербайджана завоевала медали в четырех видах спорта: борьба (3 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая), тхэквондо (1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовые), атлетика (1 золотая, 1 серебряная) и спортивная гимнастика (1 серебряная).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İslamiadada 56 ölkə arasında 5-ci pilləyə yüksəlib

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