Азербайджан победил на III Тюркской универсиаде
- 12 сентября, 2025
- 15:27
Азербайджан занял первое место среди стран по общему результату на III Тюркской универсиаде в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).
Как сообщает Report, сборная страны представлена в 5 видах спорта и победила, заняв первое место по количеству медалей и общему показателю командных результатов.
Азербайджан завоевал 9 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей в личных соревнованиях.
В командном зачете страна заняла первое место по греко-римской борьбе, второе место - по вольной борьбе, настольному теннису и футзалу, третье место - по дзюдо и шахматам.
В универсиаде приняли участие около 500 спортсменов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции. Они соревновались в 6 видах спорта, включая вольную борьбу, греко-римскую борьбу, дзюдо, шахматы, настольный теннис, волейбол и футзал.