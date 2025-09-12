Азербайджан победил на III Тюркской универсиаде

Азербайджан занял первое место среди стран по общему результату на III Тюркской универсиаде в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).

Как сообщает Report, сборная страны представлена ​​в 5 видах спорта и победила, заняв первое место по количеству медалей и общему показателю командных результатов.

Азербайджан завоевал 9 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей в личных соревнованиях.

В командном зачете страна заняла первое место по греко-римской борьбе, второе место - по вольной борьбе, настольному теннису и футзалу, третье место - по дзюдо и шахматам.

В универсиаде приняли участие около 500 спортсменов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции. Они соревновались в 6 видах спорта, включая вольную борьбу, греко-римскую борьбу, дзюдо, шахматы, настольный теннис, волейбол и футзал.