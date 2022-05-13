Азербайджан и Грузия будут проводить совместные соревнования по дзюдо

Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Рашад Набиев принял вице-президента Федерации дзюдо Грузии (ФДГ) Давида Кевхишвили.

Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Рашад Набиев принял вице-президента Федерации дзюдо Грузии (ФДГ) Давида Кевхишвили.

Как сообщили Report в Федерации, в ходе встречи было обсуждено сотрудничество двух стран по этому виду спорта, достигнуто соглашение в связи с проведением совместных учебно-тренировочных сборов сборных различных возрастных групп, международных и региональных соревнований.

Р.Набиев был назначен председателем комиссии по новым технологиям и высокой продуктивности, учрежденной Международной федерацией дзюдо в прошлом месяце, а Давид Кевхишвили – ее директором. В ходе встречи были обсуждены вопросы организации деятельности комиссии, определены шаги в этом направлении.