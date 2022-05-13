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Азербайджан и Грузия будут проводить совместные соревнования по дзюдо

Азербайджан и Грузия будут проводить совместные соревнования по дзюдо Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Рашад Набиев принял вице-президента Федерации дзюдо Грузии (ФДГ) Давида Кевхишвили.
Индивидуальные
13 мая 2022 г. 17:44
Азербайджан и Грузия будут проводить совместные соревнования по дзюдо

Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Рашад Набиев принял вице-президента Федерации дзюдо Грузии (ФДГ) Давида Кевхишвили.

Как сообщили Report в Федерации, в ходе встречи было обсуждено сотрудничество двух стран по этому виду спорта, достигнуто соглашение в связи с проведением совместных учебно-тренировочных сборов сборных различных возрастных групп, международных и региональных соревнований.

Р.Набиев был назначен председателем комиссии по новым технологиям и высокой продуктивности, учрежденной Международной федерацией дзюдо в прошлом месяце, а Давид Кевхишвили – ее директором. В ходе встречи были обсуждены вопросы организации деятельности комиссии, определены шаги в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gücüstan birgə cüdo yarışları keçirəcək

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