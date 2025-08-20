Азербайджан и Албания намерены расширять сотрудничество в спортивной сфере

Азербайджан и Албания планируют подписать меморандум о расширении спортивных связей.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальный олимпийский комитета (НОК) Азербайджана, данный вопрос обсуждался в ходе встречи руководства НОК со спортивными деятелями Албании в Баку.

Во встрече приняли участие вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, президент НОК Албании Фидель Илли, президент Федерации гимнастики Албании Леонард Лулай, президент Европейской федерации тяжелой атлетики Астрит Хасани, глава отдела международных связей НОК Анар Багиров и руководитель отдела маркетинга НОК Сакина Велиева.

Гусейнзаде подробно рассказал о проделанной работе по развитию спорта в Азербайджане и достигнутых успехах.

Илли заявил, что главной целью его нынешнего визита в Азербайджан является расширение возможностей сотрудничества с НОК и со спортивными федерациями Азербайджана.

Хасани сообщил, что кандидатура вице-президента Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудова выдвинута на должность советника Международной федерации тяжелой атлетики, а кандидатура Сабины Рзаевой - в Комиссию по гендерному равенству международной организации.

Затем вице-президент НОК Гусейнзаде отметил важность проведения обсуждений вопросов, которые будут отражены в меморандуме.