О нас

Азербайджан и Албания намерены расширять сотрудничество в спортивной сфере

Азербайджан и Албания намерены расширять сотрудничество в спортивной сфере 16:34
Индивидуальные
20 августа 2025 г. 17:09
Азербайджан и Албания намерены расширять сотрудничество в спортивной сфере

Азербайджан и Албания планируют подписать меморандум о расширении спортивных связей.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальный олимпийский комитета (НОК) Азербайджана, данный вопрос обсуждался в ходе встречи руководства НОК со спортивными деятелями Албании в Баку.

Во встрече приняли участие вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, президент НОК Албании Фидель Илли, президент Федерации гимнастики Албании Леонард Лулай, президент Европейской федерации тяжелой атлетики Астрит Хасани, глава отдела международных связей НОК Анар Багиров и руководитель отдела маркетинга НОК Сакина Велиева.

Гусейнзаде подробно рассказал о проделанной работе по развитию спорта в Азербайджане и достигнутых успехах.

Илли заявил, что главной целью его нынешнего визита в Азербайджан является расширение возможностей сотрудничества с НОК и со спортивными федерациями Азербайджана.

Хасани сообщил, что кандидатура вице-президента Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудова выдвинута на должность советника Международной федерации тяжелой атлетики, а кандидатура Сабины Рзаевой - в Комиссию по гендерному равенству международной организации.

Затем вице-президент НОК Гусейнзаде отметил важность проведения обсуждений вопросов, которые будут отражены в меморандуме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan and Albania to sign memo on sports cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Albaniya arasında idman əlaqələrinin genişləndirilməsi ilə bağlı memorandumun imzalanması müzakirə olunub

Другие новости из категории

Шахрияр Мамедъяров: Мастер-классы очень важны для юных шахматистов
Шахрияр Мамедъяров: Мастер-классы очень важны для юных шахматистов
20 августа 2025 г. 14:19
В Баку прошли мастер-классы для юниоров с участием Шахрияра Мамедьярова
ФотоВ Баку прошли мастер-классы для юниоров с участием Шахрияра Мамедьярова
20 августа 2025 г. 13:39
Чемпионка Европы дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил
Чемпионка Европы дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил
19 августа 2025 г. 22:09
Азербайджанская спортсменка поборется за бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе среди молодежи
Азербайджанская спортсменка поборется за бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе среди молодежи
19 августа 2025 г. 21:45
Азербайджанские спортсмены завоевали 23 медали на турнире по кикбоксингу в Турции
ФотоАзербайджанские спортсмены завоевали 23 медали на турнире по кикбоксингу в Турции
19 августа 2025 г. 21:17
Азербайджанский борец взял бронзу чемпионате мира в Болгарии
Азербайджанский борец взял бронзу чемпионате мира в Болгарии
19 августа 2025 г. 20:57
Два азербайджанских борца завоевали бронзовые медали на чемпионате мира в Болгарии
Два азербайджанских борца завоевали бронзовые медали на чемпионате мира в Болгарии
18 августа 2025 г. 21:09
Два азербайджанских борца поборются за бронзу на чемпионате мира
Два азербайджанских борца поборются за бронзу на чемпионате мира
17 августа 2025 г. 22:02
Азербайджанские гимнасты завоевали серебро на Всемирных играх
Азербайджанские гимнасты завоевали серебро на Всемирных играх
15 августа 2025 г. 16:35
В Австралии стартовали мероприятия, приуроченные к летним Олимпийским играм 2032 года
В Австралии стартовали мероприятия, приуроченные к летним Олимпийским играм 2032 года
15 августа 2025 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi