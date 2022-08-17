Азербайджан довел число медалей на Исламиаде до 72

09:00

На 12 день соревнований V Игр исламской солидарности в турецкой Конье в активе Азербайджана имеется 72 медали.

Как сообщает командированный к Конью сотрудник Report, среди них 22 золотые, 28 серебряных и 22 бронзовые.

С этим результатом Азербайджан занимает 4 место в командном зачете.

Первые три места в соответствии с пробой медалей занимают Турция с 265 медалями (106 золотых, 89 серебряные, 70 бронзовые), Узбекистан со 121 медалью (43 золотые, 30 серебряные, 48 бронзовые) и Иран со 116 медалями (37 золотые, 35 серебряные, 44 бронзовые).

В целом из 56 стран 42 смогли завоевать медали.

Отметим, что сборная Азербайджана завоевала медали в 16 видах: борьба (8 золотых, 8 серебряных, 7 бронзовых), художественная гимнастика (5 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая), аэробика (2 золотые, 3 серебряных), дзюдо (1 золотая, 3 серебряные, 1 бронзовая), фехтование (1 золотая, 2 серебряные, 2 бронзовые), тхэквондо (1 золотая, 2 серебряные, 2 бронзовые), спортивная гимнастика (1 золотая, 2 серебряные, 1 бронзовая), атлетика (1 золотая, 2 серебряные), стрельба (1 золотая, 1 серебряная), плавание (1 золотая, 1 серебряная), тяжелая атлетика (1 серебряная, 3 бронзовые), гандбол (1 серебряная), пара-стрельба из лука (2 бронзовые), пара-настольный теннис (1 бронзовая), волейбол (1 бронзовая) и футбол (1 бронзовая).