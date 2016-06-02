​Азербайджан будет представлен на олимпиаде "Рио-2016" рекордным количеством спортсменов и видов спорта - СПИСОК

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ На Летних олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Азербайджан будет представлен рекордным количеством спортсменов и видов спорта.
Как сообщает Report, по итогам завершившихся на сегодняшний день лицензионных соревнований, количество путевок превысило показатель на "Лондон-2012".
Согласно данным официального сайта олимпиады, в Рио-де-Жанейро бороться за 301 комплект медалей по 39-ти видам спорта будут около 10 000 спортсменов.
На сегодняшний день 55 азербайджанских спортсменов обеспечили лицензии по 18 видам. Они имеют шанс завоевать 57 медалей.
На Летних олимпийских играх 2012 года в Лондоне 53 спортсмена завоевали 52 лицензии по 15-ти видам спорта.
Однако, в количестве лицензий могут произойти изменения. Дело в том, что лицензионные соревнования пока не завершились. В этом месяце в Баку пройдет мировой классификационный турнир по боксу. Кроме бокса, количество лицензий может возрасти по таким видам спорта, как атлетика, плавание. Уменьшение количества лицензий возможно при применении наказания в отношении тяжелоатлетов, не сумевших пройти допинг-тест.
Кроме того, завоеваны лицензии на "Рио-2016" в новых видах спорта - стрельба из лука, каноэ-слалом, велотрек и триатлон.
Виды спорта, по которым азербайджанские спортсмены завоевали лицензии (количество спортсменов и завоеванных ими лицензий): стрельба из лука (1-1), спортивная гимнастика (2-2), атлетика (3-3), бокс (8-8), каноэ-слалом (1-1), каяк-каноэ (2-3), шоссейный велосипед (2-2), трек велосипед (1-2), фехтование (1-1), дзюдо (6-6), художественная гимнастика (1-1), академическая гребля (2-1), стрельба (1-1), плавание (1-2), тхэквондо (4-4), триатлон (1-1), тяжелая атлетика (4-4), борьба (14-14).
Спортсмены, которые представят Азербайджан на олимпиаде:
|№
|Имя, фамилия
|Вид спорта и предмет
|1.
|Альберт Салимов
|Бокс (60 кг)
|2.
|Эльвин Мемишзаде
|Бокс (52 кг)
|3.
|Парвиз Багиров
|Бокс (69 кг)
|4.
|Джавид Челебиев
|Бокс (56 кг)
|5.
|Лоренцо Сотомайор
|Бокс (64 кг)
|6.
|Абдулкадир Абдуллаев
|Бокс (-91 кг)
|7.
|Магомедрасул Меджидов
|Бокс (+91 кг)
|8.
|Яна Алексеевна
|Бокс (60 кг)
|9.
|Ханна Скидан
|Легкая атлетика (метание молота)
|10.
|Назим Бабаев
|Легкая атлетика (тройной прыжок)
|11.
|Хайле Ибрагимов
|Легкая атлетика (бег на дистанцию 5000 м)
|12.
|Александр Александров/Борис Йотов
|Академическая гребля
(2000 м, двухместная лодка)
|13.
|Валентин Демьяненко
|Каноэ (200 м, одноместная лодка)
|14.
|Инна Осипенко-Радомская
|Каяк (200 м, одноместная лодка)
|15.
|Инна Осипенко-Радомская
|Каяк (500 м, одноместная лодка)
|16.
|Юре Меглич
|Каноэ-слалом (одноместная лодка)
|17.
|Эльвин Мурсалиев
|Греко-римская борьба (75 кг)
|18.
|Ровшан Байрамов
|Греко-римская борьба (59 кг)
|19.
|Расул Чунаев
|Греко-римская борьба (66 кг)
|20.
|Сабах Шариати
|Греко-римская борьба (130 кг)
|21.
|Саман Тахмасиби
|Греко-римская борьба (85 кг)
|22.
|Мария Стадник
|Женская борьба (48 кг)
|23.
|Анжела Дороган
|Женская борьба (53 кг)
|24.
|Юлия Раткевич
|Женская борьба (58 кг)
|25.
|Мирджалал Гасанзаде
|Вольная борьба (57 кг)
|26.
|Тогрул Аскеров
|Вольная борьба (65 кг)
|27.
|Магомедгаджи Хатиев
|Вольная борьба (86 кг)
|28.
|Хетаг Газюмов
|Вольная борьба (97 кг)
|29.
|Джамаладдин Магомедов
|Вольная борьба (125 кг)
|30.
|Джабраил Гасанов
|Вольная борьба (74 кг)
|31.
|Марина Дурунда
|Художественная гимнастика
|32.
|Олег Степко
|Спортивная гимнастика
|33.
|Петр Пахнюк
|Спортивная гимнастика
|34.
|4 человека в командном счету
|Тяжелая атлетика
|35.
|4 человека в командном счету
|Тяжелая атлетика
|36.
|4 человека в командном счету
|Тяжелая атлетика
|37.
|4 человека в командном счету
|Тяжелая атлетика
|38.
|Радик Исаев
|Тхэквондо (+80 кг)
|39.
|Фарида Азизова
|Тхэквондо (67 кг)
|40.
|Милад Беиги Харчегани
|Тхэквондо (-80 кг)
|41.
|Патимат Абакарова
|Тхэквондо (49 кг)
|42.
|Максим Аверин
|Велосипед (шоссе)
|43.
|Ольга Исмаилова
|Велосипед (кейрин)
|44.
|Ольга Исмаилова
|Велосипед (спринт)
|45.
|Елена Павлухина
|Велосипед (шоссе)
|46.
|Максим Шемберев
|Плавание (комплексное плавание на дистанции 400 м)
|47.
|Максим Шемберев
|Плавание (вольным стилем на дистанции 1500 м)
|48.
|Сабина Микина
|Фехтование (сабля)
|49.
|Ростислав Певцов
|Триатлон
|50.
|Ольга Сенюк
|Стрельба из лука
|51.
|Руслан Лунев
|Стрельба
|52 - 57.
|дзюдо
|6 лицензий (60 кг, 66 кг, 73 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг)
Отметим, что Летние олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро пройдут 5-21 августа.
Sport DepartmentАвтор новости
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