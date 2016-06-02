​Азербайджан будет представлен на олимпиаде "Рио-2016" рекордным количеством спортсменов и видов спорта - СПИСОК

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ На Летних олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Азербайджан будет представлен рекордным количеством спортсменов и видов спорта.

Как сообщает Report, по итогам завершившихся на сегодняшний день лицензионных соревнований, количество путевок превысило показатель на "Лондон-2012".

Согласно данным официального сайта олимпиады, в Рио-де-Жанейро бороться за 301 комплект медалей по 39-ти видам спорта будут около 10 000 спортсменов.

На сегодняшний день 55 азербайджанских спортсменов обеспечили лицензии по 18 видам. Они имеют шанс завоевать 57 медалей.

На Летних олимпийских играх 2012 года в Лондоне 53 спортсмена завоевали 52 лицензии по 15-ти видам спорта.

Однако, в количестве лицензий могут произойти изменения. Дело в том, что лицензионные соревнования пока не завершились. В этом месяце в Баку пройдет мировой классификационный турнир по боксу. Кроме бокса, количество лицензий может возрасти по таким видам спорта, как атлетика, плавание. Уменьшение количества лицензий возможно при применении наказания в отношении тяжелоатлетов, не сумевших пройти допинг-тест.

Кроме того, завоеваны лицензии на "Рио-2016" в новых видах спорта - стрельба из лука, каноэ-слалом, велотрек и триатлон.

Виды спорта, по которым азербайджанские спортсмены завоевали лицензии (количество спортсменов и завоеванных ими лицензий): стрельба из лука (1-1), спортивная гимнастика (2-2), атлетика (3-3), бокс (8-8), каноэ-слалом (1-1), каяк-каноэ (2-3), шоссейный велосипед (2-2), трек велосипед (1-2), фехтование (1-1), дзюдо (6-6), художественная гимнастика (1-1), академическая гребля (2-1), стрельба (1-1), плавание (1-2), тхэквондо (4-4), триатлон (1-1), тяжелая атлетика (4-4), борьба (14-14).

Спортсмены, которые представят Азербайджан на олимпиаде:

№ Имя, фамилия Вид спорта и предмет 1. Альберт Салимов Бокс (60 кг) 2. Эльвин Мемишзаде Бокс (52 кг) 3. Парвиз Багиров Бокс (69 кг) 4. Джавид Челебиев Бокс (56 кг) 5. Лоренцо Сотомайор Бокс (64 кг) 6. Абдулкадир Абдуллаев Бокс (-91 кг) 7. Магомедрасул Меджидов Бокс (+91 кг) 8. Яна Алексеевна Бокс (60 кг) 9. Ханна Скидан Легкая атлетика (метание молота) 10. Назим Бабаев Легкая атлетика (тройной прыжок) 11. Хайле Ибрагимов Легкая атлетика (бег на дистанцию 5000 м) 12. Александр Александров/Борис Йотов Академическая гребля

(2000 м, двухместная лодка) 13. Валентин Демьяненко Каноэ (200 м, одноместная лодка) 14. Инна Осипенко-Радомская Каяк (200 м, одноместная лодка) 15. Инна Осипенко-Радомская Каяк (500 м, одноместная лодка) 16. Юре Меглич Каноэ-слалом (одноместная лодка) 17. Эльвин Мурсалиев Греко-римская борьба (75 кг) 18. Ровшан Байрамов Греко-римская борьба (59 кг) 19. Расул Чунаев Греко-римская борьба (66 кг) 20. Сабах Шариати Греко-римская борьба (130 кг) 21. Саман Тахмасиби Греко-римская борьба (85 кг) 22. Мария Стадник Женская борьба (48 кг) 23. Анжела Дороган Женская борьба (53 кг) 24. Юлия Раткевич Женская борьба (58 кг) 25. Мирджалал Гасанзаде Вольная борьба (57 кг) 26. Тогрул Аскеров Вольная борьба (65 кг) 27. Магомедгаджи Хатиев Вольная борьба (86 кг) 28. Хетаг Газюмов Вольная борьба (97 кг) 29. Джамаладдин Магомедов Вольная борьба (125 кг) 30. Джабраил Гасанов Вольная борьба (74 кг) 31. Марина Дурунда Художественная гимнастика 32. Олег Степко Спортивная гимнастика 33. Петр Пахнюк Спортивная гимнастика 34. 4 человека в командном счету Тяжелая атлетика 35. 4 человека в командном счету Тяжелая атлетика 36. 4 человека в командном счету Тяжелая атлетика 37. 4 человека в командном счету Тяжелая атлетика 38. Радик Исаев Тхэквондо (+80 кг) 39. Фарида Азизова Тхэквондо (67 кг) 40. Милад Беиги Харчегани Тхэквондо (-80 кг) 41. Патимат Абакарова Тхэквондо (49 кг) 42. Максим Аверин Велосипед (шоссе) 43. Ольга Исмаилова Велосипед (кейрин) 44. Ольга Исмаилова Велосипед (спринт) 45. Елена Павлухина Велосипед (шоссе) 46. Максим Шемберев Плавание (комплексное плавание на дистанции 400 м) 47. Максим Шемберев Плавание (вольным стилем на дистанции 1500 м) 48. Сабина Микина Фехтование (сабля) 49. Ростислав Певцов Триатлон 50. Ольга Сенюк Стрельба из лука 51. Руслан Лунев Стрельба 52 - 57. дзюдо 6 лицензий (60 кг, 66 кг, 73 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг)

Отметим, что Летние олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро пройдут 5-21 августа.