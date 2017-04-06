Азад Рагимов внес ясность в вопрос неучастия футбольной сборной Индонезии в Исламиаде

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "В футбольном соревновании Исламиады примут участие 8 стран. Они отобраны с точки зрения технической и логистической. В Индонезию было направлено 4-5 писем. Они не дали своевременного ответа, поэтому уже утверждено участие 8 стран".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома Спортивной федерации исламской солидарности заявил министра молодежи и спорта Азад Рагимов, комментируя неучастие сборной Индонезии в IV Играх исламской солидарности.

Комментируя недовольство Индонезии в связи с этим, А. Рагимов отметил, что уже поздно и исправления в графике невозможны. Он отметил, что представителям Индонезии будут даны соответствующие разъяснения: "Уже поздно. Менять график нельзя. Сегодня мы встретимся с индонезийскими представителями и дадим необходимые разъяснения".

Отметим, что в IV Играх исламской солидарности наряду с командой принимающего Игры Азербайджана, примут участие команды Турции, Саудовской Аравии, Камеруна, Марокко, Омана, Палестины и Алжира. В Исламиаде все страны будут представлены командами из футболистов до 23 лет.