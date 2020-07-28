Азад Рагимов принял участие в заседании ОИС

1626 Министр Азад Рагимов поздравил молодежную столицу ОИС - Дакку Председатель 4-й Конференции министров молодежи и спорта Организации исламского сотрудничества (ОИС), министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов выступил на церемонии открытия

Министр Азад Рагимов поздравил молодежную столицу ОИС - Дакку

Председатель 4-й Конференции министров молодежи и спорта Организации исламского сотрудничества (ОИС), министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов выступил на церемонии открытия заседания, посвященного объявлению столицы Бангладеш Дакки молодежной столицей стран ОИС.

Как сообщила Report пресс-секретарь министерства Самая Мамедова, А.Рагимов отметил, что эта программа имеет особое значение для толерантности, развития более творческой и интеллектуальной молодежи, следящей за происходящими в мире динамичными изменениями.

Поздравив Дакку с избранием молодежной столицей, министр подчеркнул, что правительство Азербайджана всегда оказывало и продолжает оказывать поддержку Молодежному форуму ОИС. Он отметил, что здоровое и светлое будущее молодежи является приоритетным направлением для нашей страны.

"Основа Молодежного форума ОИС была заложена заседанием Генассамблеи, организованной в 2004 году в Баку. Начиная с 2010 года наша страна проводит заседание Евразийского регионального центра Молодежного форума ОИС. Регулярное заседание министров молодежи и спорта под председательством Баку, проводимое с февраля 2019 года, также является наглядным доказательством моих слов", - сказал А.Рагимов.

В заседании также приняли участие премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, генсек ОИС Юсиф бин Ахмад аль-Отейм, министр молодежи и спорта Бангладеш Захид Ахсан Руссел, министр иностранных дел Бангладеш Абдул Момен, министр юстиции Гамбии Дашда А Джаллов, президент Молодежного форума ОИС Таха Айхан и другие официальные лица.

