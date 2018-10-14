Азад Рагимов примет участие в конференции министров спорта Совета Европы в Тбилиси

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Тбилиси. 14 октября. REPORT.AZ/ 15-я, юбилейная конференция министров спорта Совета Европы пройдет 15 октября в Тбилиси.
Как сообщает грузинское бюро Report, на трехдневном заседании примет участие и министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.
На конференции выступят заместитель Генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили и другие официальные лица.
Джамиля БАБАЕВА
Cəmilə BabayevaАвтор новости