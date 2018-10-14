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    Азад Рагимов примет участие в конференции министров спорта Совета Европы в Тбилиси

    Тбилиси. 14 октября. REPORT.AZ/ 15-я, юбилейная конференция министров спорта Совета Европы пройдет 15 октября в Тбилиси.

    Как сообщает грузинское бюро Report, на трехдневном заседании примет участие и министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

    На конференции выступят заместитель Генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили и другие официальные лица.

    Джамиля БАБАЕВА

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