Азад Рагимов примет участие в конференции министров спорта Совета Европы в Тбилиси

Тбилиси. 14 октября. REPORT.AZ/ 15-я, юбилейная конференция министров спорта Совета Европы пройдет 15 октября в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, на трехдневном заседании примет участие и министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

На конференции выступят заместитель Генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили и другие официальные лица.

Джамиля БАБАЕВА