Азад Рагимов: Правительство Азербайджана гарантировало безопасность дзюдоистам Армении на ЧМ в Баку

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ "Правительство Азербайджана гарантировало безопасность дзюдоистам Армении на чемпионате мира в Баку".

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил министр спорта Азербайджана Азад Рагимов.

По словам министра спорта Азербайджана, перед чемпионатом мира по дзюдо сборная Армении по аналогии с прошлыми турнирами получила гарантии в безопасности от имени государства: "В этот раз мы также дали все гарантии команде Армении, соответствующий документ был предоставлен от имени государства с полной гарантией безопасности и визовой поддержкой. Копия письма была выслана в Международную федерацию дзюдо и Европейский союз дзюдо. Мы выполнили все обязанности, и почему сейчас происходит эта ситуация, совершенно непонятно".

"Делегация Армении впервые приехала в Баку на чемпионат мира по борьбе в 2007 году. Тогда в присутствии представителей Международного олимпийского комитета было подписано соглашение, гарантировавшее безопасность нашим гостям. Затем я ездил в Ереван в преддверии юношеского чемпионата Европы по дзюдо, и снова мы подписывали соответствующий документ, благодаря которому наши дзюдоисты участвовали в чемпионате в Ереване", - добавил Рагимов.

По его словам, позднее стороны договорились о том, что в целях экономии времени на поездки и подписания соглашений армянской стороне было предоставлено гарантийное письмо от имени государства: "Таким образом, 23 армянских спортсмена участвовали в Европейских играх в Баку 2015 года. По возвращении они написали, что были всем довольны, в том числе и их тренерский штаб".

Ранее министерство спорта Армении заявило, что поскольку "азербайджанская сторона отказалась официально предоставить необходимые гарантии безопасности", армянские дзюдоисты не приедут на чемпионат мира в Баку. Президент Европейского союза дзюдо (EJU) Сергей Соловейчик сообщил ТАСС, что шанс уладить ситуацию еще есть, но времени до старта чемпионата мира остается немного.

Напомним, что чемпионат мира по дзюдо пройдет на Национальной гимнастической арене в Баку с 20 по 27 сентября.