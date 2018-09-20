Азад Рагимов: Мы стараемся, чтобы чемпионат был проведен на высоком уровне

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "У нас проходили чемпионаты мира по гимнастике, борьбе и боксу. А теперь в Азербайджане проходит чемпионат мира по дзюдо".

Об этом в заявлении Report сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов, касаясь проходящего в Баку чемпионата мира по дзюдо.

Министр заявил, что дзюдо в Азербайджане знаменитый вид спорта: "На проходящем в Баку городском первенстве собираются более 500 юных и взрослых спортсменов. Мы добились больших успехов. Безусловно, это соревнование может внести большой вклад в развитие дзюдо и в его будущее. Поэтому, стараемся, чтобы чемпионат был проведен на высоком уровне. Приехавшие спортсмены, гости и представители Международной федерации дзюдо отмечают, что соревнования организованы на высоком уровне. Хотелось бы, чтобы наши спортсмены завоевали на этих соревнованиях как можно больше медалей".