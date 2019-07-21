Азад Рагимов: Каждый приехавший в Баку спортсмен платит 90 евро

“Баку принимает очередное важное соревнование. Все объекты, где пройдут соревнования, Деревня атлетов, весь Баку полностью готовы к этому фестивалю”.

Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Он сообщил, что за основную часть организационных работ несут ответственность местные специалисты: “Для освещения этого мероприятия аккредитовались 345 представителей медии из 22 стран.Это станет для наших спортсменов большим опытом, большим испытанием. Уверен, что эти соревнования, в которых примут участие спортсмены 48 стран, подарит самим атлетам, фанатам спорта и журналистам незабываемые впечатления. На церемонию открытия, продано 6750 билетов. Интерес к данным соревнованиям большой. В некоторых аренах число сидений меньше желающих приобрести билеты”.

Говоря об оплате расходов спортсменов Рагимов отметил, что приехавший из заграницы каждый спортсмен платит 90 евро: “В эту сумму входит трехразовое питание в день. Вопросы транспорта решает сама участвующая страна”, - сказал Рагимов.

На вопрос, о том что далеко не все, атлеты, выступающие на юношеском уровне, в дальнейшем могут проявить себя в элите, министр ответил следующим образом: “От юношеского уровня до олимпийского достаточно долгий путь. Порой проходит восемь-девять лет прежде чем 14-летний атлет получает шанс поехать на Летние Игры. За это время он может получить травмы, есть другие аспекты. Поэтому мы должны беречь этих юных спортсменов”.

Президент Европейских олимпийских комитетов Янеш Косьянчич отметил удовлетворение своим очередным визитом в Баку и выразил уверенность, что молодежный спортивный праздник пройдет на высоком уровне.

“Если бы не пресса, то мы смогли бы организовывать соревнования только на сельском уровне. Наши спортивные соревнования начинают носить более массовый характер. СМИ играют здесь очень важную роль. Европа единственный континент, где для молодежи организовывается такое мероприятие. Мы организовываем зимние и летние фестивали. С организационной точки зрения они не мешают проведению Олимпийских игр. Фестиваль в Баку является самым крупным среди последних трех фестивалей. Верю, что это мероприятие будет организовано на грандиозном уровне. У этих игр успешное будущее”