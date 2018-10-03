Автомобильная федерация Азербайджана объявила набор в школу дрифта

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Автомобильная федерация Азербайджана объявила прием в школу дрифта.

Как сообщили Report в федерации, навыки искусного вождения учащимся будут прививать эксперты Международной автомобильной федерации.

Мастер-классы будут проводить чемпион Ирландии и Британии Дуан Маккивер, чемпион Германии и Нидерландов Себастьян Фонтижн, атлет Red Bull, трехкратный чемпион Украины по дрифту Александр Гринчук.

Открытие школы дрифта нацелено на развитие автомобильного спорта, повышение интереса к этой области, подготовку местных спортсменов и специалистов, которые смогут представить Азербайджан на международных соревнованиях.

Для поступления в школу необходимо до 9 октября обратиться по электронному адресу office@faa.az или позвонить по номеру 050 295 01 00. Обучение будет проводиться на платной основе.

Первые занятия состоятся с 11 по 14 октября в Приморском национальном парке.