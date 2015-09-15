​Австралийский боксер скончался от травм, полученных во время боя

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Австралийский боксер Дэвид Браун-младший скончался от травм, полученных в бою с филиппинцем Карло Магали.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News Australia.

Бой за один из региональных титулов по версии Международной боксерской федерации (ИБФ) во втором полулегком весе между Брауном и Магали завершился победой филиппинца нокаутом в 12-м раунде. Поединок состоялся в пятницу в австралийском Инглберне.

После боя 28-летний Браун был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Его состояние оценивалось как критическое.

На профессиональном ринге он провел 25 боев (22 победы, 2 поражения и 1 ничья).