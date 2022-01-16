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Australian Open-2022: Итальянец Сальваторе Карузо заменит первую ракетку мира

Australian Open-2022: Итальянец Сальваторе Карузо заменит первую ракетку мира Итальянец Сальваторе Карузо в основной сетке Australian Open-2022 заменит первую ракетку мира серба Новака Джоковича, которого должны депортировать из страны.
Индивидуальные
16 января 2022 г. 13:31
Australian Open-2022: Итальянец Сальваторе Карузо заменит первую ракетку мира

Итальянец Сальваторе Карузо в основной сетке Australian Open-2022 заменит первую ракетку мира серба Новака Джоковича, которого должны депортировать из страны.

Как передает Report, в первом круге турнира итальянец встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

16 января Федеральный суд Австралии вынес окончательное решение о депортации 34-летнего Джоковича, который ранее въехал в страну без прививки от коронавируса, а её наличие требуется в этом государстве по закону.

Открытый чемпионат Австралии начнется 17 января.

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