Australian Open-2022: Итальянец Сальваторе Карузо заменит первую ракетку мира

Итальянец Сальваторе Карузо в основной сетке Australian Open-2022 заменит первую ракетку мира серба Новака Джоковича, которого должны депортировать из страны.

Итальянец Сальваторе Карузо в основной сетке Australian Open-2022 заменит первую ракетку мира серба Новака Джоковича, которого должны депортировать из страны.

Как передает Report, в первом круге турнира итальянец встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

16 января Федеральный суд Австралии вынес окончательное решение о депортации 34-летнего Джоковича, который ранее въехал в страну без прививки от коронавируса, а её наличие требуется в этом государстве по закону.

Открытый чемпионат Австралии начнется 17 января.