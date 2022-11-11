Армянский боксер не вышел на бой с представителем Азербайджана

Армянский спортсмен Армен Гущян отказался выходить на бой с азербайджанским соперником на международном турнире по боксу в польском городе Кельце.

Армянский спортсмен Армен Гущян отказался выходить на бой с азербайджанским соперником на международном турнире по боксу в польском городе Кельце.

Как сообщили Report в Федерации бокса, по этой причине представитель Азербайджана Масуд Юсифзаде (51 кг) автоматически вышел в полуфинал.

На пути к финалу Юсифзаде встретится с венгром Иштваном Герценом. Бой состоится 12 ноября.

Во второй день соревнований с участием 16 стран к борьбе присоединились еще 2 члена сборной Азербайджана.

Успешную серию сборной продолжил Умид Рустамов (57 кг). Опытный боксер в 1/4 финала встретился с Тирзоманом Эйсебю (Румыния) и завершил встречу победой. 12 ноября в полуфинале он сразится с Шоном Перселлом.

Миршариф Казымзаде (75 кг) встретился с Бартошем Голебьевским (Польша). Соперник одержал победу и отстранил Казымзаде от дальнейшей борьбы.

Финальные бои турнира состоятся 13 ноября.