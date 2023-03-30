Армянский боксер: Буду выступать под флагом другой страны

Армянский боксер Эрик Исраелян отказался выступать под флагом своей страны.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом спортсмен заявил на пресс-конференции.
Исраелян напомнил, что после его побед в молодежных чемпионатах мира и Европы в 2022 году представители Федерации бокса даже не встретили в аэропорту по возвращении в Ереван и вообще не так поздравили.
Спортсмен не сообщил, под флагом какой страны намерен выступать в будущем и пообещал объявить об этом позже.
Он сказал, что пошел на этот шаг из-за равнодушия властей: "Когда я вернулся в Ереван после своих побед на чемпионатах мира и Европы, представители федерации не встретили меня в аэропорту, даже не поздравили".
Боксер также обвинил во лжи представителей Министерства спорта, которые отметили, что в конце прошлого года единовременно выплатили ему 4,6 млн драмов за победы.