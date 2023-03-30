Армянский боксер: Буду выступать под флагом другой страны

Армянский боксер Эрик Исраелян отказался выступать под флагом своей страны.

Армянский боксер Эрик Исраелян отказался выступать под флагом своей страны.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом спортсмен заявил на пресс-конференции.

Исраелян напомнил, что после его побед в молодежных чемпионатах мира и Европы в 2022 году представители Федерации бокса даже не встретили в аэропорту по возвращении в Ереван и вообще не так поздравили.

Спортсмен не сообщил, под флагом какой страны намерен выступать в будущем и пообещал объявить об этом позже.

Он сказал, что пошел на этот шаг из-за равнодушия властей: "Когда я вернулся в Ереван после своих побед на чемпионатах мира и Европы, представители федерации не встретили меня в аэропорту, даже не поздравили".

Боксер также обвинил во лжи представителей Министерства спорта, которые отметили, что в конце прошлого года единовременно выплатили ему 4,6 млн драмов за победы.