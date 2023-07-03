О нас

Армянская каратистка устроила провокацию против азербайджанской спортсменки на международном турнире

Армянская каратистка устроила провокацию против азербайджанской спортсменки на международном турнире На международном турнире по карате "Batumi Open" в Грузии не обошлось без провокации армян.
Индивидуальные
3 июля 2023 г. 21:08
Армянская каратистка устроила провокацию против азербайджанской спортсменки на международном турнире

На международном турнире по карате Batumi Open в Грузии не обошлось без провокации армян.

Об этом сообщил Report тренер федерации карате Азербайджана Эльмин Исаев.

По его словам, инцидент произошел в финальной встрече между членом клуба "Самурай каратэ" Аликой Семиховой и ее армянской соперницей: "Наша спортсменка победила представительницу Армении со счетом 2:0 в основное время. После этого она намеревалась сойти с татами, выполнив некоторые ритуалы. В это время армянская спортсменка, не смирившись с поражением, подошла к Алике, и ударила нашу каратистку по лицу. Наша спортсменка повела себя сдержанно. Все произошло на глазах сенсея Хитоши Касуя, президента Всемирной федерации шотокан-карате из Японии".

Э.Исаев сказал, что армянскую спортсменку вообще нужно было отстранить от соревнований: "Нужно было отобрать серебряную медаль, а не поднимать на пьедестал. К сожалению, грузины этого не сделали. Мы наказали их, завоевав золотую медаль и подняв наш флаг".

Отметим, что на турнире боролись каратисты из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Ирана, Армении, Шотландии, США и Узбекистана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоErməni karateçi beynəlxalq turnirdə Azərbaycan idmançısına qarşı təxribat törədib

Экслюзивные новости

Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
30 июня 2023 г. 13:36
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi