Армянская каратистка устроила провокацию против азербайджанской спортсменки на международном турнире

На международном турнире по карате "Batumi Open" в Грузии не обошлось без провокации армян.

На международном турнире по карате Batumi Open в Грузии не обошлось без провокации армян.

Об этом сообщил Report тренер федерации карате Азербайджана Эльмин Исаев.

По его словам, инцидент произошел в финальной встрече между членом клуба "Самурай каратэ" Аликой Семиховой и ее армянской соперницей: "Наша спортсменка победила представительницу Армении со счетом 2:0 в основное время. После этого она намеревалась сойти с татами, выполнив некоторые ритуалы. В это время армянская спортсменка, не смирившись с поражением, подошла к Алике, и ударила нашу каратистку по лицу. Наша спортсменка повела себя сдержанно. Все произошло на глазах сенсея Хитоши Касуя, президента Всемирной федерации шотокан-карате из Японии".

Э.Исаев сказал, что армянскую спортсменку вообще нужно было отстранить от соревнований: "Нужно было отобрать серебряную медаль, а не поднимать на пьедестал. К сожалению, грузины этого не сделали. Мы наказали их, завоевав золотую медаль и подняв наш флаг".

Отметим, что на турнире боролись каратисты из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Ирана, Армении, Шотландии, США и Узбекистана.